Мадрид, 2 сентября, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Третий раунд переговоров по Brexit не продвинул стороны к соглашению ни на миллиметр, считает испанская El País. — Хотя планировалось, что минувшей недели должно быть достаточно, чтобы договориться, по крайней мере, по ключевым вопросам».

Brexit

Лондонский корреспондент издания Мария Контрерас сообщает о том, что «ЕС и Великобритания сошлись во мнении, что темп ведения переговоров слишком медленный, но обвинила каждая сторона в этом противоположную». Причем европейцы, явно рассчитывали на то, что их слово единственным: переговорщик от Брюсселя Мишель Барнье обвинил коллег из Соединенного Королевства в желании «заболтать процесс», но британский министр Лиам Фокс «неожиданно заткнул тому рот, обвинив ЕС в шантаже правительства Британии суммой компенсации за «развод».

«Фокс призвал правительства стран Евросоюза «придавить» руководство сообщества с целью поиска и выработки взаимовыгодных коммерческих отношений между сторонами в будущем. А пока же, отметил британский министр, Евросоюз видит, кажется, своей единственной целью получить максимально возможный размер компенсации от Альбиона», — резюмирует El País.

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