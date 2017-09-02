Екатеринбург, 2 сентября, 2017, 19:38 — ИА Регнум. В Свердловской области уголовное дело, о нанесении побоев сотруднику «Первого канала», который снимал репортаж о выделенных полосах для общественного транспорта передано в СКР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР корреспонденту ИА REGNUM.

Насилие

Прокуратура удовлетворила ходатайство следственных органов о передаче дела в СКР.

«В настоящее время следствием принимается комплекс необходимых следственных действий в целях наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств инцидента, касающихся факта причинения телесных повреждений корреспонденту телеканала. По результатам расследования действиям причастного к преступлению лица будет дана объективная правовая оценка», — заявили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Екатеринбурга на улице Малышева 29 августа произошло нападение на журналиста. Сотрудник «Первого канала» вёл съёмку репортажа о создании выделенных полос в городе для общественного транспорта. В ходе работы, он обращался к водителям, которые двигались по этим полосам на личных автомобилях. В результате, один из владельцев машин нанёс удар журналисту и сломал ему нос. По факту нападения на гражданина полицией было возбуждено уголовное дело.