Москва, 2 сентября, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Российская Федерация поставит Белоруссии 24 млн тонн нефти в 2017 году. Об этом, как передает ТАСС, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Geograph.org.uk Эшелон с нефтью

«Будет поставлено 24 млн (тонн нефти), — сказал он. — Но как их будет использовать белорусская сторона — это их дело. А мы успеем нагнать эти 24 млн тонн? Ну небольшие отклонения всегда могут быть, но они не будут существенными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что нефтяные отношения между Россией и Белоруссией отрегулированы до 2024 года включительно.

По его словам, договоренности, заключенные между президентами РФ и Белоруссии 3 апреля в Санкт-Петербурге и подписанные 13 апреля, полностью выполняются. Среди подписанных соглашений Семашко назвал 3 межправительственных соглашения, контракты с «Газопромом» и другие, всего 7 документов.