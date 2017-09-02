Екатеринбург, 2 сентября, 2017, 19:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на проспекте Ленина водитель допустил столкновение с автобусом «Исузду», после чего «Исузду» отбросило на стоящую автомашину «Хендэ Солярис». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

66.мвд.рф На месте столкновения

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пассажира автобуса «Исудзу». Все они по предварительному диагнозу получили ушибы мягких тканей головы и были доставлены в травмпункт. Двое пострадавших 1984 года рождения и третий 1957 года рождения. На данный момент сотрудники ГИБДД Екатеринбурга проводят проверку, по итогам которой примут мотивированное решение», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы регионального полицейского главка Нина Пелевина.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области отметили, что по факту дорожно-транспортного происшествия организована доследственная проверка. Следователи намерены установить, отвечали ли услуги по перевозке пассажиров требуемым правилам безопасности, а также жизни и здоровью граждан.

«По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — заявил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в 15:07 по местному времени (13:07 мск) в Екатеринбурге произошла авария в районе дома 44 по проспекту Ленина, в результате которой пострадали несколько человек. По данному факту была организована прокурорская проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение.