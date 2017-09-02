Парламент Грузии утвердит изменения в Конституцию
Тбилиси, 2 сентября, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Парламент Грузии утвердит проект изменений в Конституцию в третьем чтении на осенней сессии и дальнейшие переговоры с оппозицией по этому законопроекту вести не будет. Соответствующее заявление парламентское большинство распространило 1 сентября. Проведение конституционной реформы правящая партия «Грузинская мечта» называет одним из своих предвыборных обязательств, взятых перед парламентскими выборами 2016 года.
«Для выполнения этого предвыборного обязательства была создана государственная конституционная комиссия с широким участием парламентских и непарламентских партий, неправительственных организаций и экспертов. Комиссия разработала документ, который обеспечивает полное соответствие конституции фундаментальным принципам конституционного права, что в июле этого года четко подтвердила Венецианская комиссия в своем окончательном заключении», — отмечается в заявлении парламентского большинства.
Правящая партия «Грузинская мечта» считает, что в разработанном комиссией проекте конституционных изменений обеспечено формирование в Грузии системы парламентского правления, основанной на принципе распределения власти, четкое размежевание полномочий между конституционными органами, значительное улучшение стандартов защиты прав человека, создание прочных конституционных гарантий независимости судебной власти и местного самоуправления и упорядочение вопросов обороны и безопасности.
«Конституционный закон не содержит ни одной (!) нормы, которая улучшает субъективные политические позиции правящей партии. Вместе с тем, конституционные изменения исключают формирование в Грузии всякой автократии в долгосрочной перспективе», — поясняют авторы заявления и подчеркивают, что все нормы конституционного закона полностью вступят в силу в ноябре 2020 года.
Члены «Грузинской мечты» утверждают, что несмотря на все преимущества конституционного законопроекта оппозиция отказалась от поддержки конституционной реформы и выбрала путь ультиматумов.
«Для достижения широкого консенсуса вокруг конституционных изменений «Грузинская мечта» после окончания работы государственной конституционной комиссии и принятия конституционных изменений в двух чтениях еще раз выразила готовность возобновления диалога и обратилась к оппозиционным политическим партиям с просьбой предоставить перечень тех вопросов, в случае отражения которых в Конституции они поддержали бы конституционные изменения… Подобный перечень вопросов дал бы лидерам парламентского большинства возможность консультаций с членами большинства и согласования позиций по вносимым в Конституцию изменениям. Такое соглашение, со своей стороны, должно было стать основанием для успешного окончания диалога с оппозицией. Но несмотря на неоднократные попытки лидеров парламентского большинства оппозиционные партии не ответили на вопрос, в каком случае они поддержали бы конституционные изменения. Вместо этого оппозиция в ответ предъявила несколько ультиматумов, и поставила их условием для возобновления диалога с парламентскими большинством», — сказано в заявлении.
По оценке парламентского большинства, оппозиция своими контрпродуктивными действиями окончательно завела процесс диалога в тупик, а в этих условиях проведение очередного раунда консультаций как внутри страны, так и за ее пределами потеряло всякий смысл. Исходя из создавшейся ситуации, «Грузинская мечта» отказывается от назначенной Венецианской комиссией Совета Европы на 6 сентября в Страсбурге встречи, где еще раз планировалось обсудить проект конституционных изменений, и благодарит комиссию за проявленные поддержку, интерес и внимание.
«На осенней сессии большинство парламентское утвердит принятый в двух чтениях текст конституционных изменений с редакционными исправлениями. После окончания конституционной реформы у Грузии впервые после восстановления независимости будет конституция, которая исключит формирование в стране любой автократии и обеспечит долгосрочное стабильное демократическое развитие страны», — заявляют представители парламентского большинства.
На это заявление откликнулась администрация президента Грузии, которая призвала парламент Грузии немедленно прекратить процесс утверждения конституционных изменений и вернуться к диалогу. С обращением от имени президента выступил начальник его администрации Георгий Абашишвили.
«Еще в ноябре прошлого года мы говорили, что принятие Конституции без консенсуса было невозможным, невообразимым и что такая конституция имела бы проблемы с легитимацией. Соответственно, мы призываем правящую политическую команду немедленно прекратить процесс в парламенте Грузии. Мы имеем ввиду процесс принятия Конституции. Настройтесь на консенсус и вернитесь к переговорам. Еще раз повторяю то, что мы говорили 9−10 месяцев назад: без широкого консенсуса у Конституции Грузии будут серьезные проблемы с легитимацией», — подчеркнул Абашишвили.
Свое беспокойство в связи с решением правящей партии Грузии выразил и президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Он предупредил, что после отказа от встречи в Страсбурге грузинская сторона практически берет на себя всю ответственность за дальнейшее ведение переговоров.
Букиккио напомнил, что в июне текущего года Венецианская комиссия дала положительное заключение по проекту изменений в Конституцию Грузии и приветствовала готовность парламента Грузии учесть все замечания комиссии по этому законопроекту. Но отказ грузинской стороны от достижения консенсуса по спорным статьям законопроекта и отсрочку перехода на пропорциональную систему выборов парламента до 2024 года президент Венецианской комиссии назвал «неутешительными». Он еще раз призвал все стороны к конструктивному диалогу и достижению консенсуса и выразил надежду, что правительство Грузии в ближайшее время предоставит комиссии доработанный проект Конституции. Свое заключение по этому законопроекту Венецианская комиссия, по заявлению ее президента, выдаст через месяц, на октябрьском пленуме, который пройдет 6−7 октября в Венеции.
Напомним, что проект изменений в Конституцию Грузии с самого начала стал предметом широкого спора и дискуссий. Правящая партия «Грузинская мечта» с целью перевода страны на парламентскую модель правления составила законопроект, в котором отменялись прямые выборы президента, урезались его полномочия, от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов парламента страна переходила на пропорциональную систему. При этом предусматривалось, что мандаты, которые по итогам выборов предназначались не преодолевшим избирательный барьер партиям, целиком переходили к победившей на выборах партии. Эти положения конституционного законопроекта оказались категорически неприемлемыми как для оппозиции, так и для президента и неправительственного сектора. В результате разногласий к концу работы конституционной комиссии ее состав покинули все оппоненты нынешнего правительства. Тем не менее, в процессе всенародного обсуждения законопроекта участвовали как администрация президента и сам президент, так и представители оппозиционных партий. Обсуждение проходило в формате острых дискуссий, но каждая из сторон в итоге оставалась при своем мнении. Безуспешными оказались и призывы Венецианской комиссии к достижению консенсуса по проекту Конституции. В конце весенней сессии парламент Грузии на внеочередных заседаниях в первом и втором чтении утвердил спорный законопроект. Оказалось, что парламентское большинство внесло в него некоторые коррективы. В частности, переход на пропорциональную систему выборов парламента откладывается с 2020 года до 2024 года. А в 2018 году должны пройти прямые всенародные выборы президента. К непрямым выборам Грузия перейдет уже после 2024 года, когда новый парламент будет избран по новой, пропорциональной системе. Оппозиция в голосовании участия не принимала. Внесенные в законопроект изменения вызвали новую волну возмущения у оппонентов нынешней власти.
Незадолго до начала осенней сессии лидер парламентского большинства обратился к оппозиции и призвал ее возобновить диалог по проекту Конституции. Состоялась и одна встреча, после которой стороны заявили, что представят свои предложения. Оппозиция сформулировала общие требования: введение пропорциональной системы выборов парламента с 2020 года, оставление в силе прямых выборов президента, справедливый и пропорциональный принцип распределения нераспределенных мандатов. Правящее большинство сочло эти требования ультиматумом и от дальнейших переговоров с оппозицией отказалось.