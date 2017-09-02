Тбилиси, 2 сентября, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Парламент Грузии утвердит проект изменений в Конституцию в третьем чтении на осенней сессии и дальнейшие переговоры с оппозицией по этому законопроекту вести не будет. Соответствующее заявление парламентское большинство распространило 1 сентября. Проведение конституционной реформы правящая партия «Грузинская мечта» называет одним из своих предвыборных обязательств, взятых перед парламентскими выборами 2016 года.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

«Для выполнения этого предвыборного обязательства была создана государственная конституционная комиссия с широким участием парламентских и непарламентских партий, неправительственных организаций и экспертов. Комиссия разработала документ, который обеспечивает полное соответствие конституции фундаментальным принципам конституционного права, что в июле этого года четко подтвердила Венецианская комиссия в своем окончательном заключении», — отмечается в заявлении парламентского большинства.

Правящая партия «Грузинская мечта» считает, что в разработанном комиссией проекте конституционных изменений обеспечено формирование в Грузии системы парламентского правления, основанной на принципе распределения власти, четкое размежевание полномочий между конституционными органами, значительное улучшение стандартов защиты прав человека, создание прочных конституционных гарантий независимости судебной власти и местного самоуправления и упорядочение вопросов обороны и безопасности.

«Конституционный закон не содержит ни одной (!) нормы, которая улучшает субъективные политические позиции правящей партии. Вместе с тем, конституционные изменения исключают формирование в Грузии всякой автократии в долгосрочной перспективе», — поясняют авторы заявления и подчеркивают, что все нормы конституционного закона полностью вступят в силу в ноябре 2020 года.

Члены «Грузинской мечты» утверждают, что несмотря на все преимущества конституционного законопроекта оппозиция отказалась от поддержки конституционной реформы и выбрала путь ультиматумов.

«Для достижения широкого консенсуса вокруг конституционных изменений «Грузинская мечта» после окончания работы государственной конституционной комиссии и принятия конституционных изменений в двух чтениях еще раз выразила готовность возобновления диалога и обратилась к оппозиционным политическим партиям с просьбой предоставить перечень тех вопросов, в случае отражения которых в Конституции они поддержали бы конституционные изменения… Подобный перечень вопросов дал бы лидерам парламентского большинства возможность консультаций с членами большинства и согласования позиций по вносимым в Конституцию изменениям. Такое соглашение, со своей стороны, должно было стать основанием для успешного окончания диалога с оппозицией. Но несмотря на неоднократные попытки лидеров парламентского большинства оппозиционные партии не ответили на вопрос, в каком случае они поддержали бы конституционные изменения. Вместо этого оппозиция в ответ предъявила несколько ультиматумов, и поставила их условием для возобновления диалога с парламентскими большинством», — сказано в заявлении.

По оценке парламентского большинства, оппозиция своими контрпродуктивными действиями окончательно завела процесс диалога в тупик, а в этих условиях проведение очередного раунда консультаций как внутри страны, так и за ее пределами потеряло всякий смысл. Исходя из создавшейся ситуации, «Грузинская мечта» отказывается от назначенной Венецианской комиссией Совета Европы на 6 сентября в Страсбурге встречи, где еще раз планировалось обсудить проект конституционных изменений, и благодарит комиссию за проявленные поддержку, интерес и внимание.

«На осенней сессии большинство парламентское утвердит принятый в двух чтениях текст конституционных изменений с редакционными исправлениями. После окончания конституционной реформы у Грузии впервые после восстановления независимости будет конституция, которая исключит формирование в стране любой автократии и обеспечит долгосрочное стабильное демократическое развитие страны», — заявляют представители парламентского большинства.

На это заявление откликнулась администрация президента Грузии, которая призвала парламент Грузии немедленно прекратить процесс утверждения конституционных изменений и вернуться к диалогу. С обращением от имени президента выступил начальник его администрации Георгий Абашишвили.

«Еще в ноябре прошлого года мы говорили, что принятие Конституции без консенсуса было невозможным, невообразимым и что такая конституция имела бы проблемы с легитимацией. Соответственно, мы призываем правящую политическую команду немедленно прекратить процесс в парламенте Грузии. Мы имеем ввиду процесс принятия Конституции. Настройтесь на консенсус и вернитесь к переговорам. Еще раз повторяю то, что мы говорили 9−10 месяцев назад: без широкого консенсуса у Конституции Грузии будут серьезные проблемы с легитимацией», — подчеркнул Абашишвили.

Свое беспокойство в связи с решением правящей партии Грузии выразил и президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Он предупредил, что после отказа от встречи в Страсбурге грузинская сторона практически берет на себя всю ответственность за дальнейшее ведение переговоров.

Букиккио напомнил, что в июне текущего года Венецианская комиссия дала положительное заключение по проекту изменений в Конституцию Грузии и приветствовала готовность парламента Грузии учесть все замечания комиссии по этому законопроекту. Но отказ грузинской стороны от достижения консенсуса по спорным статьям законопроекта и отсрочку перехода на пропорциональную систему выборов парламента до 2024 года президент Венецианской комиссии назвал «неутешительными». Он еще раз призвал все стороны к конструктивному диалогу и достижению консенсуса и выразил надежду, что правительство Грузии в ближайшее время предоставит комиссии доработанный проект Конституции. Свое заключение по этому законопроекту Венецианская комиссия, по заявлению ее президента, выдаст через месяц, на октябрьском пленуме, который пройдет 6−7 октября в Венеции.

Напомним, что проект изменений в Конституцию Грузии с самого начала стал предметом широкого спора и дискуссий. Правящая партия «Грузинская мечта» с целью перевода страны на парламентскую модель правления составила законопроект, в котором отменялись прямые выборы президента, урезались его полномочия, от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов парламента страна переходила на пропорциональную систему. При этом предусматривалось, что мандаты, которые по итогам выборов предназначались не преодолевшим избирательный барьер партиям, целиком переходили к победившей на выборах партии. Эти положения конституционного законопроекта оказались категорически неприемлемыми как для оппозиции, так и для президента и неправительственного сектора. В результате разногласий к концу работы конституционной комиссии ее состав покинули все оппоненты нынешнего правительства. Тем не менее, в процессе всенародного обсуждения законопроекта участвовали как администрация президента и сам президент, так и представители оппозиционных партий. Обсуждение проходило в формате острых дискуссий, но каждая из сторон в итоге оставалась при своем мнении. Безуспешными оказались и призывы Венецианской комиссии к достижению консенсуса по проекту Конституции. В конце весенней сессии парламент Грузии на внеочередных заседаниях в первом и втором чтении утвердил спорный законопроект. Оказалось, что парламентское большинство внесло в него некоторые коррективы. В частности, переход на пропорциональную систему выборов парламента откладывается с 2020 года до 2024 года. А в 2018 году должны пройти прямые всенародные выборы президента. К непрямым выборам Грузия перейдет уже после 2024 года, когда новый парламент будет избран по новой, пропорциональной системе. Оппозиция в голосовании участия не принимала. Внесенные в законопроект изменения вызвали новую волну возмущения у оппонентов нынешней власти.

Незадолго до начала осенней сессии лидер парламентского большинства обратился к оппозиции и призвал ее возобновить диалог по проекту Конституции. Состоялась и одна встреча, после которой стороны заявили, что представят свои предложения. Оппозиция сформулировала общие требования: введение пропорциональной системы выборов парламента с 2020 года, оставление в силе прямых выборов президента, справедливый и пропорциональный принцип распределения нераспределенных мандатов. Правящее большинство сочло эти требования ультиматумом и от дальнейших переговоров с оппозицией отказалось.