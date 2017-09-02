Москва, 2 сентября, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Пока США усиливают финансовые санкции против Венесуэлы, пытаясь, образно говоря, преобразовать страну с фасада, Россия ищет геополитическую точку опоры на вашингтонском «заднем дворе», к которому карибское государство причислено, — пишет на страницах британской Financial Times ее обозреватель Катрин Хилле.

Darwinek Карта-флаг Венесуэлы

«В минувшую пятницу США запретили операции на рынке с новыми долговыми обязательствами Венесуэлы и ее государственной нефтяной компании PDVSA, — цитирует журналистка неназванного «консультанта Кремля по латиноамериканскому региону». — Этим Штаты подтолкнули Венесуэлу к России: никто в мире более не сможет ее поддержать».

Хилле отмечает, что «заявление Николаса Мадуро о предстоящем в ближайшее время его визите в Москву только подтверждает то, что Россия является последней кредитной надеждой Каракаса».

«В настоящее время PDVSA уже должно России 6,5 млрд долларов и участие Москвы в этом проекте выглядит какой-то политической авантюрой. Даже Китай, не скупившийся на инвестирование в Боливарианскую республику, теперь решил воздержаться от предложения денег Каракасу, — подчеркивает обозреватель. — Россия же наоборот усиливает свое присутствие там, строя завод по производству автоматов Калашникова, спрос на которые в Латинской Америке весьма высок. Есть информация, что там же создана и база обслуживания вертолетов».

«Россия играет, как ей кажется, беспроигрышную партию. Даже если Мадуро свергнут, она не останется внакладе: новый руководитель страны, кто бы он ни был, объективно должен будет признать, что «Роснефть» много сделала для поддержания экономики страны и является эффективным игроком, который способен помочь развитию нефтедобычи и потому рвать связи с Кремлем не стоит», — резюмирует автор.

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