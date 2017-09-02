Мадрид, 2 сентября, 2017, 18:40 — ИА Регнум. «Премьер-министр Испании Мариано Рахой воспользовался заседанием межпарламентского комитета возглавляемой им Народной партии, чтобы направить короткое напоминание сепаратистам о том, что «любые попытки принять решения, противоречащие Конституции будут пресечены, а виновные в этом наказаны», — пишет субботняя El Mundo. — Глава Каталонии не замедлил ответить своему визави словами, что «никто не собирается нарушать правила испанской демократии, наоборот, мы с полной решимостью будем следовать ее законам».

Pere prlpz Демонстрация за независимость Каталонии

«Обе стороны собираются следовать законам, — отмечает корреспондент издания Эктор Санхуан. — Но каждая сторона, похоже, трактует эти законы по-своему».

Рахой пообещал «применять к экстремистам установленные меры и правила, не повышая голоса». Руководитель каталонского правительства Карлес Пучдемонт ответил, что «разворачивается операция, целью которой правительство Испании видит спровоцировать Каталонию на беспорядки, чтобы затем применить жесткие ограничительные меры, которые уничтожат возможность проведения референдума по независимости». По мнению Пучдемонта «налицо желание извратить демократию», в соответствии с которой «референдум будет проведен в любом случае — каталонцы сами решат, что им ближе, оставаться или выйти».

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