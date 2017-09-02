Киев, 2 сентября, 2017, 18:38 — ИА Регнум. На Украине задержали пресс-секретаря партии бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» Марьяну Почтар. Об этом говорится в сообщении партии, обнародованном на странице в соцсети Facebook.

Oregon Department of Transportation Задержание

«Пресс-секретаря движения задержали возле границы с Польшей за то, что она сфотографировала живой кордон из пограничников, который нагнали для того, чтобы они не пустили в страну Михаила Саакашвили», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили по решению украинского лидера Петра Порошенко был лишен украинского гражданства. До недавнего времени Саакашвили находился в разных странах Европы и заявлял, что 10 сентября вернется на Украину.

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