Ново-Огарево, Московская область, 2 сентября, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал идею временно исполняющего губернатора Новгородской области Андрея Никитина о создании больших воинских мемориалов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает сегодня, 2 сентября, пресс-служба Кремля, об этом шла речь в ходе встречи главы государства с врио губернатора.

SteSus85 Воинский мемориал

Никитин отметил, что Новгородская область — это место, где проходили тяжелейшие бои.

«Конечно, наши небольшие предприниматели, простые люди сегодня в районах очень помогают. За счёт них, за счёт скудных муниципальных средств мы постепенно приводим в порядок воинские захоронения, доводим их до хорошего состояния. Но сегодня чуть меньше миллиона человек в Новгородской области ещё лежит в земле, ещё не найдены, не захоронены», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области.

Андрей Никитин попросил президента в преддверии 75-летия Победы для таких регионов, как Новгородская область, сделать комплексную программу по созданию больших воинских мемориалов, «чтобы они были достойными».

«Хорошо. Это нужно сделать. Проработаем вместе с Вами», — отметил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным. Никитин информировал президента о социально-экономической ситуации в регионе, а глава государства передал врио новгородского губернатора обращения жителей Новгородской области, поступившие главе государства в ходе «Прямой линии».

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