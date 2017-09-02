Рязань, 2 сентября, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Трехмерная панорама «Герои Брестской крепости» открылась в Рязани 2 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель команды «Невский баталист», которая работала над созданием панорамы, Дмитрий Поштаренко.

Борис Кривоногов. Защитники Бресткой крепости. 1951

Трехмерная панорама представляет собой воссозданный интерьер Брестской крепости. Здесь можно увидеть казармы, подвалы, внутренний двор и берег реки. На фоне этого располагается сцена сражения, которое произошло в июне 1941 года. Примечательно, что некоторые скульптуры представляют реальных героев. К примеру, капитана Ивана Николаевича Зубачева, который был уроженцем Рязанской области. Он руководил обороной Цитадели совместно с другими командирами. Именно благодаря его участию в бою панорама появилась в Рязани. Кроме того, немалое значение имело и то, что Рязань — город-побратим Бреста.

Как рассказал Дмитрий Поштаренко, работа над панорамой велась 40 дней. Изначально скульптуры изготавливались в Санкт-Петербурге, где работает команда «Невский баталист». В июне 2017 года команда приехала в Рязань, где начался монтаж. В итоге трехмерная панорама открылась в МФЦ «Рязанский» (Заводской проезд, 1).

«Самое главное отличие от обычных музеев — возможность оказаться внутри самого события. Мы ощущаем атмосферу присутствия в застывшей секунде боя. Нет предметов, которые были бы где-то за стеклом. Посетители ходят по интерьерам Брестской крепости, выходим на улицу перед казармой, где ведется бой. Нет специальных ограждений, посетители двигаются по экскурсионному маршруту. А от обычной панорамы отличается тем, что мы внутри картины», — рассказал изданию Дмитрий Поштаренко.

Создание панорамы велось при поддержке правительства Рязанской области. На открытии присутствовал врио губернатора Николай Любимов. Он отметил, что панорама помогает посетителям понять, как тяжело далась победа в Великой Отечественной войне.

«Это потрясающее зрелище. Очень наглядно и натурально. Я думаю, что это поможет сформировать у молодых ребят реальное представление о войне. Оно намного сильнее, чем от прочтения книги или просмотра фильма. Мы обязательно будем сюда приглашать на экскурсии студентов и школьников», — цитирует врио губернатора пресс-служба правительства региона.

Увидеть панораму могут все желающие — вход свободный. Предполагается, что панорама останется в Рязани навсегда. Глава региона отметил, что со временем панорама переедет в один из музеев города.

ИА REGNUM отмечает, что команда «Невский баталист» — участники общественного движения «Поисковое движение России». Ранее команда трехмерные панорамы «Прорыв», «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», «Бородино, 1941», «Десант на Шумшу. Последний остров войны», «Штурм Котонского укрепрайона. Освобождение Южного Сахалина», «Москва, сорок первый. Контрнаступление», «Кёнигсберг-45. Последний штурм». Трехмерная панорама «Герои Брестской крепости» — 12 работа команды.