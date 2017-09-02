Москва, 2 сентября, 2017, 18:06 — ИА Регнум. «Хотя Путин не проявляет какой-то активности в отношении германских выборов, назначенных на 24 сентября, это не значит, что он не следит за ходом событий. И он просто не может не вмешаться в них по определению. Но естественно, это вмешательство будет скрытым, как это случилось с выборами в ноябре прошлого года в США и в апреле-мае во Франции», — убежден берлинский корреспондент испанского аналитического портала El Confidencial Антонио Мартинес.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

«У президента России есть в достаточном количестве силы и возможности повлиять на выбор немцами того, кто займет кресло канцлера. Перечень инструментов, которыми он может воспользоваться, весьма обширен, — уверен журналист. — Это и кибератаки против отдельных персон и органов, и проведение кампаний дезинформации в СМИ и социальных сетях. И контакты с ультраправой еврофобской партией «Альтернатива для Германии», и предложение места в совете директоров «Роснефти» экс-канцлеру Шредеру. И военные учения «Запад», наконец».

По мнению испанского автора, Германия «Путину особенно интересна: он в ней работал долгое время в качестве шпиона КГБ. А кроме того это — ключевое государство ЕС, на котором держится и политическая, и экономическая стабильность Евросоюза».

«Герхард Шредер — несомненно, крапленая карта в колоде Путина. И здесь одно только непонятно: почему, если официальное назначение экс-канцлера на должность в «Роснефти» состоится 29 сентября, то есть после выборов, информацию в СМИ слили почти за месяц до них?» — ломает голову автор.

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