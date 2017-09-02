Варшава, 2 сентября, 2017, 17:39 — ИА Регнум. У посольства США в Варшаве прошла акция против сноса памятников советским солдатам, передает РИА «Новости».

Советские и польские солдаты освобождают Варшаву. 1945

Протестующие потребовали от властей Польши пересмотреть закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования» и не допустить сноса памятников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2017 г. президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма.

«Памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать», — сказано в законе.

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