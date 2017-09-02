Екатеринбург, 2 сентября, 2017, 17:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием легкового автомобиля и двух маршрутных автобусов. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 5 человек. Об этом сообщает Прокуратура Свердловской области.

66.мвд.рф После столкновения

Авария произошла сегодня, 2 сентября, в районе д. 40 по пр. Ленина.

«Произошло столкновение легкового автомобиля и двух маршрутных автобусов «Богдан» (маршрут № 054) и «НефАЗ» (маршрут № 28), двигающихся в попутном направлении», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Причины ДТП пока неизвестны.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.