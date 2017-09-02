Тутаев, Ярославская область, 2 сентября, 2017, 18:13 — ИА Регнум. В Тутаеве (Ярославская область) в ходе независимого социологического опроса об отношении жителей города к переименованию его в Романов-Борисоглебск по состоянию на 16:00 опрошено более 4 тыс. человек, участие в опросе принимают более 120 интервьюеров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Проведение социлогического опроса в Тутаеве

Агентство по культурно-социальным исследованиям общества (АКСИО) задает жителям Тутаева один вопрос: «Поддерживаете ли Вы переименование города в Романов-Борисоглебск?». Опрос завершится в 18:00, после чего начнется подсчет бюллетеней и будут объявлены результаты.

ИА Красная Весна Проведение социлогического опроса в Тутаеве

Опрос вызвал интерес у жителей города: люди охотно говорят о своем мнении, том или ином, общаются с интервьюерами и заполняют бюллетени. Даже сбор организованных групп интервьюеров в центре Тутаева рано утром оказался интересен: говорить о возможном переименовании с интервьюерами прохожие начали еще до официального начала опроса.

Читайте также: В Тутаеве начался независимый опрос о переименовании города

Отметим, что опросить жителей Тутаева об их отношении к инициативе по переименованию города приехали активисты из многих городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Твери, Тулы, Орла, Саратова, Нижнего Новгорода и других. Все интервьюеры и исследователи агентства работают в нем на безвозмездной основе.

В целом, опрос проходил без инцидентов: поняв, что их ни за что не агитируют, жители либо охотно общались, либо спокойно отказывались заполнять бюллетень. Тем не менее, один инцидент все же произошел: к одной из групп интервьюеров подошла женщина и начала спрашивать, кто «заказал» этот опрос и куда «пойдут собранные данные».

Опасения гражданки вызвало то, что опрос проводится за неделю до того, как муниципальный совет городского поселения Тутаева проведет свой опрос мнения жителей. Это дало ей повод считать, что якобы результаты опроса могут быть использованы для «фальсификации».

ИА Красная Весна Проведение социлогического опроса в Тутаеве

На вопрос, кто может готовить эти «фальсификации» и, главное, каким образом, если все данные верифицируемы и опрос не анонимный, обеспокоенная женщина ответить не смогла, прервав беседу с корреспондентом ИА REGNUM на самом интересном месте.

Тем не менее, она отметила, что является «организатором этого мероприятия» — то есть, опроса 10 сентября. Который, по ее же словам, будет «тайным» — жители города проголосуют анонимно. Сама гражданка, презрев анонимность, назвала свое имя, фамилию и отчество.

По случайному совпадению, названные ей личные данные совпали с фамилией, именем и отчеством члена Комитета защиты города Тутаева, члена комиссии по проведению опроса 10 сентября. Что позволяет предположить — конечно, это остается исключительно предположением — что граждане города действительно обеспокоены тем, чтобы их мнение было учтено правильно, чтобы при проведении опроса не было никаких фальсификаций. И в этом случае два опроса, конечно, лучше, чем один — он пойдет на пользу тутаевцам.

ИА Красная Весна Проведение социлогического опроса в Тутаеве

Читайте также:В Ярославской области переименование Тутаева отложено до осенних выборов

Напомним, ранее АКСИО уже проводил масштабные опросы, которых не делало ни одно российское социологическое агентство. Сложные анкеты заполняли не 1,5 тыс., как обычно, а десятки тысяч человек, после чего данные тщательно сверялись и анализировались. Так, в ходе опроса АКСИО-1 в апреле 2011 года об отношении граждан России к десталинизации и десоветизации, предложенной советом при президенте РФ, было опрошено 36 тыс. 14 граждан в 1 тыс. 732 городах 77 субъектов РФ.

В опросе АКСИО-2, приуроченном к 20-летию распада СССР, об отношении к СССР и его роли в мировой истории высказались 24 тыс. 526 человек в 1 тыс. 357 населенных пунктах 79 субъектов РФ. Опрос проводился 7−27 июля 2011 года. В 2014 году агентство поставило рекорд, опросив 43 тыс. 687 граждан из всех регионов РФ, за исключением Крыма и Севастополя, об их отношении к традиционным семейным ценностям, воспитанию детей, возможности изъятия детей из семьи, отношению к вредным привычкам и так далее.