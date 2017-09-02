Киев, 2 сентября, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Брат бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Давид отпущен из Печерского отделения Госмиграционной службы в Киеве, куда он был доставлен после задержания. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил украинский депутат Юрий Деревянко.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Задержание

«Давиду Саакашвили хотели вручить протокол об административном правонарушении, штраф и документ о том, что он должен покинуть территорию страны», — заявил народный избранник.

Другие подробности политик не привел.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 2 сентября Давида Саакашвили задержали на Украине за нарушение миграционного режима.