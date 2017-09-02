Пермь, 2 сентября, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Пермская блогосфера возмущена тем фактом, что на фасаде здания Дягилевской гимназии был заклеен портрет Иосифа Сталина. На этот акт жёстко отреагировал известный пермский блогер ruscom, который опубликовал материал с соответствующим содержанием в своём Живом Журнале

Исаак Бродский. Портрет И.В. Сталина

Блогер приводит высказывания инициатора скандала Михаила Мальцева в Facebook и анализирует стиль общения директора книжного магазина, с которым оказалась солидарна пермская власть.

«Не стесняясь в выражениях (мат), Мальцев угрожает руководству Дягилевской гимназии сорвать баннер. На плакате, в ряду 48 исторических деятелей, размещено фото И. Сталина, что в высшей степени оскорбило торговца Мальцева, который, применяя не допускаемые общественно моралью высказывания», — отмечает блогер.

Та самая фраза про срыв плаката

Далее ruskom обращает внимание на то, что инициатор скандала имеет весьма специфические связи и политические пристрастия, которые проявились 6 марта 2014 года, когда он в своем книжном магазине «Пиотровский» устроил «телемост с Украиной», где принимал участие человек по прозвищу «Адольфыч» (псевдоним Владимира Н.), имеющий криминальное прошлое, и доцент-политолог из Львова Александр Сорба, начавший свое выступление со слов «Я — бандеровец». В магазине Мальцева рассказали, что якобы Путин запустил майдан на Украине, что участие «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в политике сильно преувеличено, а у жителей восточной Украины нет настоящих гражданских чувств.

«Именно такие бандеровцы 2 мая 2014 года сожгли заживо сотни людей в Доме Профсоюзов в Одессе. Именно таких «украинских патриотов» пиарит Мальцев, который смеет называть себя и поддержавших его аналогичных сквернословов «достойными людьми». Он же <…> смеет в ультимативной форме требовать от руководства Дягилевской гимназии «продемонстрировать уважение» и снять Сталина», — говорит блогер.

Автора возмущает также развязный стиль Мальцева и его заявления об осуществлении неправовой деятельности, в частности, о срыве баннера.

«Но в «правовом» государстве, которое так мечтали 30 лет назад построить либералы, никто не имеет право на публичную нецензурную лексику и угрозы погромов без юридических для себя последствий. Однако антиобщественный выпад Мальцева не только не имеет (пока) юридической оценки», — заключает ruskom.

Блогер задает вопрос краевым властям, игнорирование ситуации со стороны которых и побудило блогосферу заинтересоваться данным вопросом.

«Более того, власти Перми (видимо) надавили на руководство гимназии, и фото со Сталиным на баннере пришлось заклеить. Именно поведение пермских властей заставляет меня разбираться в действиях Мальцева. Непонятно, почему власти Перми, выполняя его угрозы, создают прецедент и поощряют других к мату, вандализму и публичных пошлостях в отношении мертвых? Власти Перми не знают, какими потоками мата покрыл Мальцев уважаемых пермяков и патриотическое большинство? Тогда пусть прочитают сей пост и узнают. Либо власти Перми знают, но считают Мальцева правым в этом споре и стоят на его стороне, либо поддаются его угрозам. И то, и другое — неуважение к обществу. У властей Перми есть еще время одуматься. Иначе последствия могут быть очень печальными», — резюмирует пермский блогер.

Напомним, в преддверии нового учебного года в Перми на фасаде Дягилевской гимназии был вывешен баннер с изображениями 48 исторических деятелей российской истории, в числе которых присутствовал и Иосиф Сталин. Данные фигуры были отобраны в рамках проекта «Имя России», проходившего в 2008 и транслировавшегося на центральном телевидении. Баннер вызвал недовольство гражданина Михаила Мальцева, который разместил заметку с соответствующим содержанием на своей страничке в Facebook. Данный материал был подхвачен местными СМИ, что и послужило толчком к дискуссии. В настоящее время портрет Сталина заклеен, а баннер продолжает висеть, демонстрируя городу лишь 47 портретов.