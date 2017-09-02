Балашиха, Московская область, 2 сентября, 2017, 16:14 — ИА Регнум. По факту крушения самолета Ан-2 в Балашихинском районе Подмосковья организована доследственная проверка. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Самолёт Ан-2

«Следствием организован и проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — говорится в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в подмосковной Балашихе во время показательного полёта рухнул самолёт Ан-2. Оба пилота, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.

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