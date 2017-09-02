Нальчик, 2 сентября, 2017, 16:03 — ИА Регнум. МЧС России призвало туристов отложить любые поездки в Приэльбрусе из-за разрушительных последствий, вызванных сходом селевого потока. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

07.mchs.gov.ru Спасатели МЧС на месте схода селя

Напомним, в Кабардино-Балкарии в ущелье Адыл-Су сошел селевой поток, который разрушил дорогу в Баксанском ущелье, ведущую на южный склон Эльбруса.

За два дня спасательных работ сотрудники МЧС эвакуировали из заблокированных районов 279 человек.

1 сентября МЧС выпустило предупреждение о ливнях с градом, шквалистом ветре и возможном сходе новых селей в Кабардино-Балкарии в ближайшие сутки.

В результате схождения селя три автомобиля опрокинулись в реку. Всего в машинах было пять человек, двоих удалось спасти сразу. Среди потерявшихся — глава администрации селения Эльбрус Муса Джаппуев, ехавший к месту ЧП.