Москва, 2 сентября, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Советник-посланник США в Москве был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему была вручена нота протеста в связи с намерениями США провести обыск в российском торговом представительстве. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Sergey Korovkin 84 Здание МИД России

«2 сентября в МИД России был вызван советник-посланник Посольства США в Москве Э.Годфри. Ему вручена нота протеста в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне», — сказано в заявлении МИД РФ.

Напомним, ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа, власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке.