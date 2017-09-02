Тирасполь, 2 сентября, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Россия продолжит оказывать поддержку Приднестровью и не допустит повторения военно-политических авантюр на берегах Днестра, откуда бы они ни исходили. Об этом говорится в послании, которое вице-премьер России, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин направил в Тирасполь по случаю отмечаемого 2 сентября 27-летия образования Приднестровской Молдавской Республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gospmr.org Военный парад в честь 27-летия независимости ПМР

Рогозин отметил, что более четверти века назад приднестровцы «заслужили право относиться к себе с уважением, доказали свою беззаветную верность Отечеству, продемонстрировав единство, обеспечив межнациональное согласие и бережное отношение к нашей общей истории». «Будущее Приднестровья — вместе с великой Россией», — добавил он.

Первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в своем поздравительном послании отметил, что «создание Приднестровской Молдавской Республики было общенародным действием». «За все прошедшие годы республике не единожды приходилось доказывать свою жизнестойкость, готовность и способность защищать свой выбор. В основе государственности Приднестровья — единство многонационального приднестровского народа, уверенность в опоре на Россию. Это тем более важно в нынешнее тревожное время, когда Молдова и Украина объединились в попытке принудить Приднестровье к капитуляции путем блокады и провокаций. Людей, гордящихся суворовским прошлым, не поставить на колени», — подчеркнул он.

В поздравительной телеграмме председателя политической партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова отмечено, что за годы существования Приднестровье подтвердило свою состоятельность, способность последовательно отстаивать интересы граждан, добиваться результатов на пути построения более справедливого общества.

А лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в своем поздравлении отметил, что спустя чуть более четверти века с момента образования республики мировое сообщество может наблюдать положительные результаты судьбоносного события, в результате которого на карте мира появилась суверенная, независимая, демократическая правовая страна. «Фракция ЛДПР уважает независимость Приднестровской Молдавской Республики как естественное и необходимое условие существования ее государственности, ее стремление политической и социально-экономической стабильности в республике», — подчеркнул Жириновский.

Ввиду введенной Молдавией фактической блокады для граждан России, направляющихся в Приднестровье через аэропорт Кишинева, большая часть российской делегации не смогла прибыть на торжества в Тирасполь. Один из немногих добравшихся до Приднестровья российских гостей, президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мерзоев в своем выступлении подчеркнул, что Россия ни при каких обстоятельствах не оставит Приднестровье. «Решения, которые сегодня принимаются в Молдове, не продуманы и только подливают масло в огонь. Но это пройдет. Справедливость и единство Русского мира восторжествуют», — добавил он.