Балашиха, Московская область, 2 сентября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Стали известны имена погибших пилотов, разбившихся на самолёте Ан-2 недалеко от подмосковной Балашихи. Об этом сегодня, 2 сентября, пишет газета «Известия».

Самолёт Ан-2

Сообщается, что в результате авиакатастрофы погибли Дмитрий Сухарев и Борис Тылевич.

Также сообщается, что разбившийся Ан-2 принадлежал Московскому авиационно-ремонтному заводу ДОСААФ.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в подмосковной Балашихе во время показательного полёта разбился самолёт Ан-2. Очевидцы сообщили, что пилот Ан-2 смог увести падающий самолёт от толпы зрителей.

Ан-2 — старый самолёт, сконструированный ещё в Советском Союзе. Эксплуатация этих машин началась в 1947 году.