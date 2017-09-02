Севастополь, 2 сентября, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Кандидат на выборах губернатора Севастополя Романа Кияшко (КПРФ) удалил свои агитационные постеры после того, как городская избирательная комиссия (ГИК) указала на недопустимость нарушения законодательства при распространении печатной предвыборной агитации. Материалы направлены в правоохранительные органы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября в ГИКе.

Sevkprf.ru Роман Кияшко

Сообщается, комиссия на заседании рассмотрела жалобу кандидата на должность губернатора города Севастополя Николая Кряжева (КПСС) о том, что его конкурент Кияшко разместил агитационные постеры в нарушении законодательства. Горизбирком нашел жалобу обоснованной.

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«Кандидат Р.В. Кияшко предупрежден о недопустимости нарушения требований пункта 1.1 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также принято решение направить материалы дела в правоохранительные органы для принятия предусмотренных законодательством мер реагирования», — сообщили в ГИКе.

На следующий день, как подтвердили в горизбиркоме, Кияшко уведомил ГИК о «демонтаже» указанных агитационных материалов с рекламных плоскостей.

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Несмотря на это, Кияшко пытался в судах опротестовать решение ГИКа о регистрации всех четырех конкурентов.

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