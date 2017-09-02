Ново-Огарево, Московская область, 2 сентября, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным. Об этом сообщает сегодня, 2 сентября, сайт Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин встретился с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным

Никитин информировал президента о социально-экономической ситуации в регионе, а глава государства передал врио новгородского губернатора обращения жителей Новгородской области, поступившие главе государства в ходе «Прямой линии».

«Здесь ничего такого необычного нет, но вопросы, которые волнуют людей, требуют особого внимания, ясно, ещё раз хочу это повторить, многим коллегам говорю об этом, некоторые вещи, безусловно, не сделать за один день, проблемы накапливались годами, но на них нужно обращать внимание, нужно сделать так, чтобы ситуация постепенно менялась к лучшему», — отметил президент.

Андрей Никитин, в свою очередь, напомнил президенту о главной проблеме Новгородской области — плохих дорогах и показал отмеченную зелёным цветом в презентации дорогу, ремонта которой просили у президента новгородские предприниматели — трассу на Боровичи.

Президент уточнил, сколько дополнительных средств на эти цели получили в регионе.

«Мы пока ещё не получили, но мы уже начали работы за счёт своих резервов, деньги ждём», — ответил Никитин.

Речь идёт о сумме в 1 млрд 250 млн рублей в этом году.

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Он сообщил об опорной сети дорог, которые соединяют районы, школы, больницы и отметил, что их ремонт необходим для того, «чтобы люди могли пользоваться услугами, которыми должны пользоваться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области не соответствуют требованиям 74% дорог. Для решения проблемы в регионе сформирована опорная сеть автомобильных дорог протяженностью 2390 км — это дороги с наиболее интенсивным движением, которые связывают крупные населённые пункты. Руководство области намерено заняться приведением их в порядок в приоритетном порядке в течение трёх лет. Из средств областного дорожного фонда, который составляет 2 млрд 645 млн рублей, к концу 2017 года в регионе намерены отремонтировать порядка 104 км дорог и 21 искусственное сооружение. Протяжённость автомобильных дорог Новгородской области составляет 14 849 км, в том числе 401 км федеральных дорог, 8422 км региональных или межмуниципальных и 6026 км местных.

Напомним, после «Прямой линии с президентом РФ», которая состоялась 15 июня 2017 года, Владимир Путин встречается с главами регионов, жители которых обратились к президенту со своими проблемами. Президент выдаёт руководителей ставшую уже знаменитой «зелёную» папку, в которой собраны все обращения, поступившие от жителей данных субъектов РФ.

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