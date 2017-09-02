Москва, 2 сентября, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует принимать участие в сентябрьской Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций. Об этом сегодня, 2 сентября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Eborutta Зал Генеральной Ассамблеи

«Нет. Участие президента РФ не планируется», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в последний раз Владимир Путин выступал на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 года. Тогда была юбилейная — 70-я Генассамблея. В своей рече Путин затронул ряд важных тем, включая украинскую гражданскую войну и борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

Очередная Генеральная Ассамблея открывается 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждения общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.

В этом году российскую делегацию на Генассамблее возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. В состав делегации также войдут: постпред России при ООН Василий Небензя, заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов, главы комитетов по международным делам обеих палат Федерального собрания Константин Косачев и Леонид Слуцкий.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп собирается выступить перед Генеральной Ассамблеей и предложить мировым лидерам обсудить реформу ООН. По мнению американского лидера, организация уже давно напоминает клуб для дружеских встреч, а не серьезную политическую структуру.