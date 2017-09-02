Москва, 2 сентября, 2017, 14:13 — ИА Регнум. В Центральной клинической больнице в Москве скончался бывший мэр Владивостока, лидер незарегистрированной партии «Свобода и народовластие» Виктор Черепков. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщил журналистам заместитель Черепкова по партии Александр Меркулов.

Andrey dementev Виктор Черепков

«Да, (скончался) сегодня утром, где-то в семь часов, в ЦКБ на улице маршала Тимошенко», — сказал Меркулов.

Он также подтвердил, что Черепков страдал онкологическим заболеванием.

«У него была действительно болезнь, онкология четвёртой степени. Его почему-то в паллиативное отделение положили в последние недели», — сказал Меркулов.

По словам заместителя, Черепков ещё около полугода назад дал распоряжение о своих будущих похоронах. Экс-мэр завещал похоронить себя во Владивостоке.

«Скорее всего прощание будет в Москве, после чего тело будет кремировано, а прах перевезен во Владивосток», — заявил Меркулов.

Напомним, Черепков родился 16 апреля 1942 года в Рязанской области. В июне 1993 году он был избран мэром Владивостока, но уже в декабре 1994 года отстранён от должности президентом Борисом Ельциным в связи «длительным неисполнением своих обязанностей».

По решению суда в августе 1996 года Черепков был восстановлен в должности. В 1998 году он покинул пост мэра по истечении срока полномочий. В 2001 году создал и возглавил незарегистрированную партию «Свобода и Народовластие».