Неразрешенный митинг в Севастополе: без задержаний и под детские песни

Севастополь, 2 сентября, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Организаторы митинга против коррупции провели его 1 сентября на площади Нахимова в центре Севастополя, несмотря на запрет властей. Вопреки ожиданиям, митингующих было в 15 раз меньше заявленного. Собравшиеся резюмировали в один документ ранее высказанные на протестных публичных мероприятиях требования в адрес городских властей и обращения к руководству России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Митинг на центральной площади не был согласован городским правительством, активистам было предложено провести его на площадке в отдаленном районе.

Мероприятие прошло без задержаний, но одному из организаторов митинга полиция предъявила административный протокол о нарушении порядка проведения митинга.

Однако власти не чинили препятствий собравшимся, если не считать незапланированного концерта тут же на площади Нахимова. Вечернее выступление детских коллективов заглушало выступающих. Концерт ГБУ городского центра социальных и спортивных программ «Мир детства» не был запланирован в этот день департаментом культуры. Дети исполняли песни и танцевали без сцены, прямо на мощеной площадке для стоянки автомобилей в черте центральной площади. Таким образом выступление детей не случайно совпало со временем проведения митинга.

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Количество участников в течение митинга изменялось в диапазоне от 50 до 100 человек. В резолюции публичного мероприятия указаны требования, прозвучавшие на известном многочисленном митинге, который прошел в конце мая — на волне возмущения проектом генерального плана города и после общественных слушаний.

В частности, собравшиеся еще раз высказали «недоверие правительству Севастополя, не принимающему во внимание Конституцию РФ и федеральных законов»; «недоверие законодательному собранию ввиду признаков нарушения Устава города»; «недоверие судам Севастополя, выносящие несправедливые решения по отношению к жителям Севастополя».

Митингующие требовали отставки врио губернатора Дмитрия Овсянникова, возглавляемого им правительства Севастополя, а также перевыборов депутатов Законодательного собрания — путем проведения местного референдума о недоверии им жителей.

«Оправить в отставку врио губернатора Севастополя Овсянникова Д.В. в связи с выражением недоверия жителями Севастополя… Отменить выборы губернатора Севастополя и перенести их на более позднее время», — говорится в резолюции митинга.

Выступающие призвали лишить депутата ЗС Алексея Чалого «звания «народного мэра», как «человека, утратившего доверие севастопольцев, который воспользовался и обманул».

В резолюции отражены проблемы, тревожащие жителей города. Самые болезненные — до сих пор неурегулированные властями города вопросы имущественно — земельной сферы. В первую очередь, это «незаконное решение судов» об изъятии у собственников земельных участков, выданных властями Украины. Среди требований митинга — прекратить внесудебный демонтаж нестационарных торговых объектов, облегчить бремя коммунальных платежей ввиду падения уровня жизни населения и другое.

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Итоговую резолюцию направят в адрес президента РФ, председателя Государственной думы РФ, председателю Совета Федерации и секретарю Общественной палаты России.