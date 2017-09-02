Балашиха, Московская область, 2 сентября, 2017, 13:02 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе во время показательного полёта рухнул самолёт Ан-2. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщают местные СМИ.

Onni Kilpelainen Ан-2

Сообщается, что во время показательных выступлений вблизи Балашихи упал самолёт Ан-2. Оба пилота, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.

В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

Ан-2 — довольно старый самолёт, построенный ещё в СССР. Эксплуатировать такие самолётв стали во второй половине 40-х годов XX века.