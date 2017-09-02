Варшава, 2 сентября, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Власти Польши решили добиваться военных репараций не только от Германии, но и от Российской Федерации. Об этом сегодня, 2 сентября, заявил представитель правящей в Польше партии «Право и справедливость (PiS).

Замученные в польских концлагерях пленные красноармейцы. 1920—1921

По словам депутат Сейма Польши от PiS Яна Мосиньского, вполне справедливым является требование репараций с участников Второй мировой войны, но и не только. Мосиньский заявил, что «пора «сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти военные репарации сделать».

В свою очередь, заместитель министра юстиции Польши Патрик Який заявил, что Польша после 1945 года потратила «триллионы злотых» на восстановление государства после Второй мировой войны.

«Представьте себе, что эти деньги мы потратили на развитие Польши вместо того, чтобы тратить их на восстановление военных разрушений. Польша была бы сегодня в два раза сильнее экономически, все мы зарабатывали бы в два раза больше, так, как на Западе, если бы не эти разрушения и войны», — сетует Який.

Он подчеркнул, что ответственность за такое положение дел несёт Германия и в этом нет никаких сомнений.

При этом политики считают, что Польша может требовать военные репарации не только от Германии, но и от России. Мосинский напомнил, что в 1921 году был подписан «рижский договор» об окончании Советско-польской войны. На основании этого договора Советская Россия должна была выплатить Польше 30 млн рублей золотом, но эти репарации так и не были выплачены.