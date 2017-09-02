Красноярск, 2 сентября, 2017, 12:44 — ИА Регнум. В ночь на 2 сентября в городе Назарово произошел пожар в помещении, арендованном Назаровским городским местным отделением Красноярского регионального отделения «Единой России».

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Помещение было арендовано для использования на выборах депутатов Назаровского городского Совета депутатов, его арендодателем уже подано заявление в правоохранительные органы. Кроме того, избирательное объединение подключено к рассмотрению заявления как лицо, которому причинен материальный ущерб.

Пресс-служба партии «Единая Россия» сообщает, что в настоящий момент обстоятельства происшествия выглядят следующим образом: неустановленные лица разбили окна помещения камнем и закинули туда принесенные с собой покрышки, облитые горючей смесью. Перед этим они изолировали сторожа автостоянки, на территории которой находится здание, подперев дверь в его служебном помещении. Тем не менее сторож сумел известить о происшествии оперативные службы, которые максимально быстро выехали на место пожара и потушили его.

Как сообщил заместитель секретаря Генерального совета Партии Виктор Селиверстов, «Единая Россия» уже обратилась в правоохранительные органы с просьбой установить злоумышленников.

«Поджог произошел ранним утром, и, к счастью, никто не пострадал. Однако основное помещение полностью выгорело: огнем уничтожены не только мебель, но и агитационная продукция, предназначенная для избирательной кампании. Не исключаем, что поджог совершил кто-то из наших оппонентов. Разумеется, подобные действия находятся за пределами честной, законной политической борьбы, к которой мы всегда призываем наших конкурентов. Уверен, что компетентные органы разберутся в произошедшем», — заявил Виктор Селиверстов.

В настоящее время на месте происшествия проходит криминологическая экспертиза, работают правоохранительные органы, включая УФСБ по Красноярскому краю.