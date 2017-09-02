Ереван, 2 сентября, 2017, 12:31 — ИА Регнум. МЧС и кинологи полиции Армении проверяют зданиеe НС Армении, так как сегодня, 2 сентября, рано утром было получено сообщение о заложенном там взрывном устройстве.

aiisa.am Здание парламента Армении

«2 сентября, примерно в 06:56 (05:56 мск) поступил сигнал о бомбе, заложенной по по адресу проспект Маршала Баграмяна, 19 — в здании Национального собрания», — говорится в сообщении МЧС Армении.

В нём уточняется, что на место выехал один боевой расчет спасателей и отряд по осуществлению спасательных работ особого назначения.

Как сообщил журналистам заместитель начальника ереванского управления МЧС, полковник Армен Бадалян, находившиеся в здании сотрудники эвакуированы, а большая часть здания уже осмотрена.

При этом он, а также присутствующие на месте представители полиции воздержались от ответа на вопрос, есть ли какая-либо связь между сегодняшним сигналом и аналогичным инцидентом, произошедшим накануне в здании министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Это второе сообщение о взрывном устройстве в госучреждениях Армении за последние сутки. Накануне, 1 сентября, был эвакуирован персонал Минтранса Армении, так как неизвестный сообщил о заложенной бомбе в здании министерства. Сапёры ничего подозрительного так и не обнаружили, а полиции до сих пор не удалось найти «телефонного террориста».