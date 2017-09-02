Калуга, 2 сентября, 2017, 11:55 — ИА Регнум. 2 сентября в Жуковском районе Калужской области на территории мемориала славы «Кремёнки» состоялось открытие памятной стелы «Рубеж воинской доблести». Участие в мероприятии приняли ветераны, представители органов власти, местные жители и гости Кремёнок.

Фото пресс-службы правительства Калужской области У мемориала славы

С октября 1941 года на рубеже Кремёнки — Троицкое — Павловка — Екатериновка — Малеево в составе 49-й Красной армии более двух месяцев сражались воины 194-й стрелковой дивизии, 60-й стрелковой дивизии, 112-й танковой дивизии, 18-й танковой бригады, 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора П.А.Белова, дивизии народного ополчения и отряды высокиничских и угодско-заводских партизан. Эти соединения сыграли решающую роль в освобождении Калужской области и обороне Москвы от вражеского нашествия.