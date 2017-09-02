Сан-Франциско, США, 2 сентября, 2017, 11:39 — ИА Регнум. В зданию генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско американские власти направили инспектора-эколога после того, как появилась информация о дыме из трубы камина дипломатического представительства. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает Associated Press.

Eugene Zelenko Генеральное консульство Российской Федерации в Сан-Франциско

Сообщается, что прибывший в здание инспектор не выявил нарушений экологических норм.

Напомним, накануне к генеральному консульству РФ в Сан-Франциско подъезжал пожарный расчёт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действие американской стороны в отношении российских дипломатов «цирком» и «новым витком травли».

По словам дипломата, вместо исполнения своих непосредственных обязанностей персонал должен проводить экстренную консервацию здания.