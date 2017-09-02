* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 2 сентября, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Боевая авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации за двое суток уничтожила около 30 единиц военной техники террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Mil.ru ВКС РФ

Сообщается, что ВКС РФ уничтожили девять единиц бронетехники, шесть огневых позиций артиллерии, более двадцати автомобилей с боеприпасами и топливом, одну РСЗО, а также командный пункт и три склада с боеприпасами.

При этом сирийские правительственные войска при поддержке Вооружённых сил России продолжают развивать успешное наступление в стороне Дейр-эз-Зора.

Боевики продолжают не оставлять попыток сдержать наступление сирийских войск на Дейр-эз-Зор и стягивают к своему укрепленному району возле города отряды боевиков и военную технику, в том числе машины повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

Однако ВКС России продолжают методично уничтожать военную технику и живую силу боевиков. В частности, на участке дороги «Дейр-эз-Зор — Расафе» российские самолеты уничтожили колонну боевиков из 12 автомобилей.