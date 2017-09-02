Амстердам, 2 сентября, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Учёные из Нидерландов провели исследование, на основании которого установили предельный возраст жизни человека. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает сайт Тилбургского университета.

Pxhere.com Время

Сообщается, что голландские специалисты проанализировали данные о продолжительности жизни более 75 тысяч жителей Нидерландов, умерших в период с 1986 по 2016 годы в возрасте старше 96 лет.

Проанализировав эти данные, учёные установили, что что максимальная продолжительность жизни у мужчин составляет примерно 114 лет, в то время как у женщин — 115,7 года. При этом бывают редкие исключения.

Также учёные заявили, что за последние тридцать лет максимальная продолжительность человеческой жизни не изменилась. Это свидетельствует о том, что предел продолжительности человеческой жизни достигнут, считают голландские специалисты.

На данный момент француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года, является старейшим достоверно известным долгожителем в истории. На сегодняшний день старейшим человеком среди ныне живущих является Вайолет Браун с Ямайки, которой 117 лет.

Как и предполагалось, факторы, влияющие на продолжительность жизни, весьма тривиальны. В первую очередь это регулярная физическая активность, отказ от курения, умеренное употребление алкогольных напитков и сбалансированная диета.

При этом немаловажным фактором являются апатия и отсутствие мотивации, которые существенно сокращают человеческую жизнь.