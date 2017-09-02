Шанхай, Китай, 2 сентября, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Государственная администрация гражданской авиации КНР опубликовала заявление, согласно которому в Шанхае заработала первая в мире база для воздушных испытаний частных беспилотных аппаратов.

China Electronics Technology Group Китайские беспилотники

По задумке властей владельцы зарегистрированных беспилотников могут тренировать свои навыки управления, а разработчики дронов­ — испытывать свои новинки перед началом массового производства, пишет «Синьхуа».

В настоящее время в Китае зарегистрировано более 110 производителей гражданской беспилотной техники. Таким образом, более 30% от общего числа дронов в мире произведены именно в Китае.

В связи с участившимися случаями нарушения воздушного пространства вблизи аэропортов, власти КНР ввели ограничительные меры в области владения и управления дронами.

Согласно действующим законам КНР, владельцы беспилотников весом более 250 грамм, обязаны зарегистрировать свое устройство. Кроме того, китайские законодатели рассматривают вариант введения экзамена для владельцев, в ходе которого любители дронов будут должны продемонстрировать свои навыки управлениях техникой.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, около 45 тыс. гражданских беспилотников было зарегистрировано в Китае с момента вступления в силу новых правил, обязывающих регистрировать аппараты под реальными именем и фамилией владельцев