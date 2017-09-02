Гуанчжоу, Китай, 2 сентября, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР опубликовало предупреждение о готовящемся ухудшении погодных условий в ряде прибрежных районов из-за приближения тропического урагана «Мавар», который, как ожидается, доберется до материка уже во второй половине дня 3 сентября.

Pxhere.com Тайфун

«Мавар» стал уже 16-м по счету тайфуном с начала 2017 года. Ураган был замечен в 590 км к юго-востоку от Шэньчжэня, скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 18 м/с, по мере приближения к побережью скорость ветра продолжит увеличиваться, пишет «Наньцзао жибао».

По прогнозам синоптиков, к вечеру 3 сентября скорость ветра будет достигать уже 38 м/с. Основной удар стихии придется на прибрежную провинцию Гуандун, власти которой уже предупреждены о готовящемся ухудшении погоды.

«Мавар» также затронет Тайвань и Фуцзянь, власти указанных районов предупредили местное население о опасности нахождения на открытом воздухе. В Гуандуне эвакуируют жителей ряда прибрежных поселков, которые могут оказаться в зоне подтопления. Экипажам кораблей предписано вернутся в порты приписки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, тайфун «Пахар» унес жизни трех человек в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.