Санкт-Петербург, 2 сентября, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) арестовали в Санкт-Петербурге 203 килограмма яичного порошка из Франции, который оказался загрязнён фипронилом. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Fb.ru Яичный порошок

Сообщается, что в связи с появление информации о том, что в Евросоюзе обнаружены яйца с фипронилом, Роспотребнадзор усилил контроль за оборотом продукции. В торговых сетях были отобраны пробы различных пекарских смесей, изготовленных с использованием яичного порошка из Европы. Однако превышения содержания фипронила в этих смесях обнаружено не было.

Тогда были проведены отборы проб в оптовом звене поставок яичной продукции из Евросоюза. В итоге была обнаружена партия яичного порошка из Франции, в котором было превышено содержания фипронила. Уточняется, что продукция сопровождалась ветеринарным сертификатом на ввоз.

«Проведенные научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора лабораторные исследования установили в яичном порошке превышение содержания фипронила и его производных. Весь объем продукции, ввезенный в РФ в количестве 203 килограмма, арестован Роспотребнадзором. Партия загрязненного инсектицидом яичного порошка не поступала в розничную сеть», — заявилил в ведомстве.

Напомним, в Евросоюзе разгорелся скандал в связи с тем, что в яйцах некоторых бельгийских и голландских птицеводческих хозяйств был обнаружен инсектицид фипронил.

Этот препарат используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам применять фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено.

Тем не менее, миллионы яиц, зараженных фипронилом, поступили на прилавки магазинов стран ЕС. Также фипронил был обнаружен в яичной продукции Испании и Венгрии, и в хлебной продукции во Франции.