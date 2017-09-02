Москва, 2 сентября, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Сегодня, 2 сентября, группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером нижней палаты парламента, руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым посетит 9-й Международный антинаркотический лагерь, который проходит в Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) rafabordes Парламентарии на форуме

Поездка организована в рамках подготовки к международной конференции «Парламентарии против наркотиков», которая состоится 4 декабря под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В состав группы вошли глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, а также начальник Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Андрей Храпов.

Проблема совершенствования борьбы с наркотиками, профилактики и лечения наркозависимости является международной, отметил Васильев.

«По поручению президента РФ Министерство иностранных дел, Государственная дума готовят международную конференцию, посвященную проблемам борьбы с наркотиками. В ходе ее работы, наряду с вопросами международного взаимодействия в законодательном регулировании этой сферы, будут рассмотрены и лучшие практики как борьбы с этим злом, так и профилактики и лечения наркозависимых. В связи с этим мы едем в Международный антинаркотический лагерь с тем, чтобы познакомиться с его работой», — заявил Васильев.