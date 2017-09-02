Вашингтон, 2 сентября, 2017, 08:52 — ИА Регнум. В США петиция с требованием признать финансиста Джорджа Сороса террористов набрала более 100 тысяч подписей. Петиция была размещена на сайте Белого дома.

LSE Library Джордж Сорос

Ко 2 сентября под петицией с требованием признать Сороса террористом подписались более 100 тысяч человек — именно столько подписей необходимо, чтобы администрация Белого дома начала официально изучать обращение.

«Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать государство и совершать акты насилия против Соединённых Штатов и их граждан, он создал и профинансировал десятки и, вероятно, сотни организаций, цель которых — применять модель террористической тактики Алинского для развала системы конституционного строя США», — сказано в тексте петиции.

Кроме того, подписавшие петицию граждане США призывают федеральное правительство изъять имущество и активы Сороса на территории США.

Примечательно, что к 1 сентября число подписавших петицию составило 60 тысяч человек. Недостающие 40 тыс. подписались примерно за сутки. Сама петиция была опубликована 20 августа.

Напомним, Сорос ещё в период предвыборной кампании активно выступал против Трампа. Когда тот победил на выборах, финансист начал спонсировать протесты в США против Трампа. Он назвал Трампа мошенником и будущим диктатором.