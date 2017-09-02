Пекин, 2 сентября, 2017, 08:40 — ИА Регнум. В порту Гуанчжоу состоялась торжественная церемония, посвященная официальному вводу в строй новейшего судна обеспечения «Хулун нур-965». Уникальный корабль вошел в состав Южного флота ВМС НОАК.

Russian.china.org.cn Корабль комплексного обеспечения ВМС НОАК «Хулун нур-965»

Церемонию посетили несколько высокопоставленных офицеров НОАК, в том числе командующий ВМС НОАК адмирал Шэнь Цзиньлун. По словам адмирала, «Хулун нур-965» является одним из самых современных военных кораблей обеспечения в мире, пишет «Жэньминь жибао».

Главной миссией экипажа нового корабля станет сопровождение ударной авианесущей группы ВМС НОАК, а также обеспечение других соединений кораблей НОАК.

Подробные тактико-технические характеристики корабля держатся в секрете. В ближайщее время судно присоединится к эскадре, патрулирующей акваторию Южно-Китайского моря.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, торжественная церемония спуска на воду новейшего ракетного эсминца состоялась на верфях в Шанхае. Боевой корабль нового поколения до конца года пройдет необходимые испытания после чего войдет в состав ВМС НОАК.