Ярославль, 2 сентября, 2017, 08:33 — ИА Регнум. В Ярославле 1 сентября прошла серия одиночных пикетов, приуроченнных к визиту Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Пикеты организовали ярославские коммунисты.

Елена Кузнецова Пикет в Ярославле

Лидер регионального отделения партии Александр Воробьев у здания правительства области стоял с плакатом «Ярославлю нужны новые школы».

«Эта проблема остро назрела в Ярославле. Сегодня открыта новая школа в Туношне, но в областном центре новые школы не вводились уже 20 лет. При этом ведется грандиозная застройка. Построены огромные микрорайоны, в которых нет школ, дети вынуждены учиться в две смены и возить детей в другие места. Это ошибки в градостроительной политике местных властей. Сегодня опять хотят наступить на те же грабли — построить огромный микрорайон в Тверицах, но никакой конкретики по развитию социальной инфраструктуры нет. Готовы проекты новых школ в Ярославле, но нет финансирования. Мы ждем, что президент обратит внимание на эту проблему», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев.

Также пикетчики требовали обратить внимание на проблемы обманутых дольщиков, детей войны, проблемы малого бизнеса, обеспечения жильем детей-сирот.