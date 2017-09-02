Киев, 2 сентября, 2017, 08:01 — ИА Регнум. На Украине до того сильно испугались российско-украинских военных учений «Запад-2017», что решили провести собственные военные учения, как «адекватные ответ на угрозу». Об этом накануне, 1 сентября, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

Сообщается, что в сентябре 2017 года ВСУ проведут ряд командно-штабных учений с привлечением войск и оперативных резервов, главным из которых станут стратегические манёвры «Несокрушимая устойчивость — 2017».

«С целью адекватного реагирования на внешние угрозы, в частности, связанные с проведением учений «Запад-2017», было уточнён порядок подготовки Вооружённых сил Украины в текущем году. Целью таких усилий является формирование их готовности к возможному обострению военно-стратегической обстановки вокруг Украины», — заявил начальник Генерального штаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко.

Он подчеркнул, что целью учений Украина рассматривает наращивание возможностей органов военного управления осуществлять командование войсками в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий.

Уточняется, что командно-штабные учения будут проводится с 12 по 15 сентября.