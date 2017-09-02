Москва, 2 сентября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации намерен провести проверку по факту смерти генерального директора «Курортов Северного Кавказа» Олега Горчева. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по городу Москве.

Ncrc.ru Глава АО «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев

Сообщается, что будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти Горчева.

На данный момент известно, что в ходе осмотра места происшествия, никаких видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти Горчева не выявлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Горчев был обнаружен мертвым накануне, 1 сентября, в квартире на 1-м Красногвардейском проезде в Москве. Тело Горчева нашел его отец.

Напомним, АО «Курорты Северного Кавказа» — российская компания, созданная в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (туристический кластер).

С 2011 года Горчев был заместителем гендиректора по экономике и финансам АО «КСК», с декабря 2014 года возглавил «Курорты Северного Кавказа».