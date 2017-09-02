Вашингтон, 2 сентября, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса $7,85 млрд для первоначального финансирования программы восстановления пострадавших от урагана «Харви» районов. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает Reuters.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Сообщается, что директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейн уже поднял вопрос о подъеме потолка государственного долга, который предположительно будет достигнут к конце сентября. Затраты на ликвидацию последствий урагана «Харви» ускорят этот процесс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураган «Харви» стал самым разрушительным ураганам на территории США за последние 12 лет, с тех пор, как в 2005 году ураган «Катрина» обрушился на Новый Орлеан.

Основной удар «Харви» пришелся на южные районы штатов Техас и Луизиана. Наибольший урон нанесли интенсивные осадки, которые привели к обширным наводнениям.

Общий ущерб от «Харви» ещё подсчитывается, но эксперты уже сходятся во мнении, что он превысит $100 млрд