Хабаровск, 2 сентября, 2017, 07:19 — ИА Регнум. В Хабаровском крае отметили годовщину победы во Второй мировой войне. В краевой столице с ветеранами встретился губернатор, в СПВ Ванино участников боевых действий и тружеников тыла, проживающих в отдаленных поселках, поздравили портовики крупнейшего в регионе угольного терминала, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Портовики угольного терминала АО Дальтрансуголь поздравили ветеранов

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Ольга Демиденко ИА REGNUM Портовики угольного терминала АО Дальтрансуголь в Ванино поздравили ветеранов

Сегодня, 2 сентября, в хабаровской краевой филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Обращаясь к ветеранам, глава региона Вячеслав Шпорт особо подчеркнул: именно на Дальнем Востоке была поставлена победная точка во Второй мировой войне:

«Во исполнение решений Ялтинской конференции наша страна провела беспрецедентную по военной тактике, масштабности и значимости военную операцию. Маньчжурская наступательная, Сахалинская сухопутная и Курильская десантная операции признаны мировыми специалистами как высшие образцы военного искусства. Мы гордимся нашими доблестными ветеранами», — сказал губернатор Хабаровского края.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил ветеранов

Сегодня в Хабаровском крае проживают 5554 ветерана. Многие из них стали дважды победителями: 9 Мая и 2 сентября 1945 года. Участие в сражениях Второй мировой войны приняли более 500 тысяч дальневосточников.

Ветеранам вручили почетные знаки «Заслуженный ветеран».

А накануне памятного дня в Хабаровске прошла необычная акция. Волонтеры раздавали на улицах желающим муаровые ленты, идентичные по цвету ленте с колодки медали «За победу над Японией». Этой медалью были награждены свыше миллиона военнослужащих Красной Армии. Отмечается, что участниками акции станут регионы, откуда в том числе осуществлялся призыв на войну с Японией. Это Камчатский, Хабаровский и Приморский края, Амурская область и Еврейская автономная область. В этом году в первый раз ленты отправлены также в Москву и Санкт-Петербург, поскольку памятные мероприятия будут проведены и там.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Торжественный митинг в Ванино

На площади Славы в Хабаровске состоялась торжественная церемония возложения венка и цветов к Вечному огню.

В память о павших земляках была объявлена минута молчания.

Еще одна памятная церемония прошла в парковой зоне стадиона им. Ленина у памятника маршалу Советского Союза Александра Василевского.

В свободном порту Ванино накануне памятного дня портовики крупнейшего в регионе угольного порта АО «Дальтрансуголь» поздравили ветеранов войны и тружеников тыла, проживающих в отдаленных поселках.

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В Ванино торжественно открыли мемориальную доску в честь 100-летия ветерана войны, участника битвы под Курской дугой Александра Щукина.

Ольга Демиденко ИА REGNUM В свободном порту Ванино открыли мемориальную доску к 100-летию героя войны Александра Щукина

Александр Щукин родился 14 августа 1917 года в Тамбовской губернии.

В возрасте 25 лет был мобилизован и направлен на фронт. Прошёл курсы младших командиров по радиосвязи и был назначен командиром отделения связи взвода управления 1-го дивизиона 35-й гвардейской отдельной минометной бригады 115 гвардейского минометного полка, обеспечивавшего непрерывную связь боевых позиций с КП. В составе Воронежского, Центрального и 1-го Белорусского фронтов в июле-августе 1943 года сражался на Курской дуге, освобождал города Воронеж, Львов, Орёл. С октября 1943 г. по июнь 1944 г. участвовал в боях за освобождение восточной Белоруссии, городов Новозыбкова, Ветки, Бобруйска, Ковеля. В 1944 году был принят в члены КПСС и назначен парторгом полка. После Белоруссии воевал в Польше, освобождал Хелм, Люблин, Радом, Лодзь и Варшаву. В феврале 1945 года брал Берлин и штурмовал Рейхстаг. За проявленное мужество и героизм Александр Иванович Щукин награждён орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», медалью Жукова, неоднократно поощрён благодарностями от имени Главнокомандующего, маршала Советского Союза Иосифа Сталина.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Портовики угольного терминала АО Дальтрансуголь в Ванино поздравили ветеранов

После окончания войны, в 1947 году Александр Иванович приехал в Ванино. Работал в организации «Дальстрой», а после её ликвидации, до выхода на пенсию, более сорока лет — в порту Ванино. За добросовестный труд ему присвоены звания «Ударник коммунистического труда», «Ветеран Сахалинского пароходства», «Ветеран порта Ванино». Также Александр Иванович удостоен высокого звания «Ветеран труда».

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Как сообщало ИА REGNUM, верный своим союзническим обязательствам, данным на Ялтинской конференции в феврале 1945 г., Советский Союз присоединился к ультиматуму западных держав, объявил войну Японии, провел Маньчжурскую стратегическую операцию, освободил северный Китай и Корею, осуществил Южно-Сахалинскую наступательную операцию и Курильскую десантную операцию, освободив Южный Сахалин и Курилы.

Ольга Демиденко ИА REGNUM В СВП Ванино прошел митинг в честь Победы над Японией

2 сентября 1945 г. на борту американского линкора в Токийском заливе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. От СССР его подписал генерал — лейтенант Кузьма Деревянко. Его имя распоряжением Правительства РФ №223-р получил в феврале 2017 года один из безымянных островов Малой Курильской гряды. Этот остров находится восточнее побережья острова Хоккайдо. Солнце каждый день освещает японскую территорию со стороны российского острова Деревянко, напоминая о том, как и чем закончилась Вторая мировая война.