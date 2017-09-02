Рим, 2 сентября, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Заметного влияния на развитие российской экономики существующие в банковской сфере проблемы не оказывают, сообщил журналистам российский вице-премьер Аркадий Дворкович.

Government.ru Аркадий Дворкович

Комментируя ситуацию, в которой оказался системообразующий ПАО Банк «ФК Открытие», российский чиновник отметил, что считает Банк России способным сохранить стабильное состояние экономики. И это несмотря на меры ЦБ в отношении кредитных организаций — таких как санации и отзыв лицензий.

«Я считаю, что, как и в любом другом секторе, в банковском также есть проблемы, но это не влияет на экономическое развитие отрицательно», — сказал он.

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Напомним, в банке «Открытие» введена временная администрация. 29 августа ЦБ объявил о санации кредитной организации. При этом «Открытие» функционирует в обычном режиме.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа основной владелец кредитной организации Вадим Беляев признал верным решение ЦБ о санации банка.