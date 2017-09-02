Трамп предложил своего кандидата на пост главы NASA
Вашингтон, 2 сентября, 2017, 05:28 — ИА Регнум. Предложение утвердить на должности директора NASA Джеймса Брайденстайна, члена Палаты представителей американского Конгресса (Республиканская партия), поступило от президента США Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Для утверждения этой кандидатуры необходимо согласие Сената.
Уточнятся, что Брайденстайну 41 год. Депутатом от штата Оклахома он является на протяжении четырех лет. До этого служил в ВВС Национальной гвардии Соединенных Штатов.
Напомним, сейчас NASA возглавляет Роберт Лайтфут — временно исполняющий обязанности после ухода с поста Чарльза Болдена (возглавлял агентство с июля 2009 года по январь 2017 года).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года Трамп поставил свою подпись под проектом закона о том, что одной из целей работы NASA является организация и проведение пилотируемого полета на Марс.