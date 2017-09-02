Вашингтон, 2 сентября, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Объем бюджетных затрат на содержание 44-го американского президента Барака Обамы в 2018 году составит $1,15 миллионов, пишет Washington Free Beacon.

Иван Шилов ИА REGNUM Обама

Данные приводятся в обнародованном докладе Исследовательской службы Конгресса. Годовая пенсия экс-президента составит $236 тысяч, аренда его вашингтонского офиса — $536 тысяч. Кроме того, в бюджете предусмотрены расходы на оплату медицинской страховки.

Издание отмечает, что содержание Обамы в 2018 году обойдется дороже, чем всех прочих живущих в стране бывших глав государства. В частности, содержание Джорджа Буша — младшего составляет $1,05, а Билла Клинтона — $950 тыс.

Напомним, в США действует законодательство, согласно которому существенная доля затрат экс-президентов ложится на плечи налогоплательщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе стало известно, что осенью 2017 года Обама собирается появиться на американской политической сцене. Однопартийцы могут поручить ему сбор средств для Национального комитета Демократической партии.