Вашингтон, 2 сентября, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Решение о продолжении давления на Северную Корею принято американским президентом Дональдом Трампом и его южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, говорится в заявлении Белого дома.

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Уточняется, что договоренность достигнута в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 1 сентября 2017 года. Давление на Пхеньян обещает быть жестким и будет осуществляться как по дипломатической линии, так и в экономике.

Основанием для усиления давления на Пхеньян названа «растущая угроза» со стороны Северной Кореи.

В ходе переговоров лидеры стран обсудили двустороннее взаимодействие в военной сфере, а также необходимость сотрудничества с Токио для противодействия политике Пхеньяна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября администрация Мун Чжэ Ина распространила информацию о том, что в ходе телефонного разговора с Трампом было решено пересмотреть соглашения по разработке Южной Кореей ракетных технологий и размещению ракетного вооружения.

Также в Сеуле отметили, что оба президента договорились лично встретиться на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.