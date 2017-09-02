Пентагон составил график патрулирования Южно-Китайского моря
Вашингтон, 2 сентября, 2017, 03:38 — ИА Регнум. График патрулирования Южно-Китайского моря подготовлен Пентагоном для определения правомочности территориальных претензий Пекина, пишет газета The Wall Street Journal.
Уточняется, что патрулирование будет проведено два-три раза. Сроки операции — ближайшие месяцы.
Целью проверки является необходимость сформулировать позицию Вашингтона по территориальным претензиям Пекина.
Издание отмечает, что США рассчитывают заручиться аргументами против Китая в случаях, когда Пекин опротестовывает маневры американских ВМС в Южно-Китайском море.
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Напомним, в Южно-Китайском море располагаются острова Наньша (Спратли), на которые претендуют сразу несколько стран: их принадлежность Китаю оспаривается Вьетнамом, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем.
Сейчас на островах ведется рыбный промысел. Предположительно, на этих территориях есть хорошие источники газа и нефти.
На островах присутствует военный контингент Китая, Тайваня, Вьетнама, Филиппин и Малайзии.
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В Южно-Китайском море периодически появляются американские военные корабли, против чего всегда протестует Пекин.
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